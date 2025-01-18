Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 12:26

Дачников предупредили об опасности аномально тёплой зимы

Депутат Чаплин: Из-за тёплой зимы могут пострадать дачные растения

Тёплая зима имеет как положительные, так и негативные последствия для дачных культур. Так, осадки в виде дождя насыщают почву влагой, необходимой для весеннего роста. Однако, когда морозы вернутся, замёрзшая вода может повредить корневую систему растений. Об этом предупредил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Кроме того, он подчеркнул, что ледяной покров может сломать ветви деревьев и кустарников, а также повредить дачные постройки. Поэтому на участке необходимо организовать дренажную систему, уверен парламентарий.

«Хорошо функционирующий дренаж предотвращает застой воды и образование ледяных луж. Также полезно осмотреть крыши и водостоки — своевременное очищение от листьев и прочего мусора поможет избежать трещин и протечек», — отметил собеседник NEWS.ru.

Раннее пробуждение: Life.ru узнал у эксперта, чем тёплая зима грозит растениям и животным
Раннее пробуждение: Life.ru узнал у эксперта, чем тёплая зима грозит растениям и животным

Напомним, россиянам пообещали аномально тёплую погоду до конца января. Кроме того, на фоне аномальной зимы россиян предупредили о сюрпризах погоды. Кстати, из-за тёплой зимы в лесах Подмосковья выросли грибы.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дача
  • Погода
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar