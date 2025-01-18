Дачников предупредили об опасности аномально тёплой зимы

Тёплая зима имеет как положительные, так и негативные последствия для дачных культур. Так, осадки в виде дождя насыщают почву влагой, необходимой для весеннего роста. Однако, когда морозы вернутся, замёрзшая вода может повредить корневую систему растений. Об этом предупредил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Кроме того, он подчеркнул, что ледяной покров может сломать ветви деревьев и кустарников, а также повредить дачные постройки. Поэтому на участке необходимо организовать дренажную систему, уверен парламентарий.