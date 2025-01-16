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16 января, 01:12

Байкал без льда в середине зимы сняли из космоса

Самое глубокое озеро на планете Байкал из-за тёплой погоды к середине зимы так и не покрылся прочной коркой льда. За состоянием крупнейшего в мире резервуара с пресной водой следят из даже космоса.

«Байкал остаётся без прочного покрова в середине зимы», — сообщили в «Роскосмосе», опубликовав снимок озера со спутника «Метеор-М».

Озеро Байкал без льда из космоса. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Озеро Байкал без льда из космоса. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

В ФКГУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России» ранее заявили, что этой зимой Байкал, вероятно, не замёрзнет полностью. На данный момент ледяные участки (забереги) можно увидеть лишь в северной и южной частях озера. Причиной отсутствия льда называется необычно тёплая зима.

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Тёплая зима накрыла не только Сибирь, но и центральную часть страны. Из-за аномально высоких температур в лесах Подмосковья начали расти грибы. Местные жители уже успели собрать полные корзины опят, также много вешенок и говорушек.

Обложка ©

freepik / nikitabuida

Лия Мурадьян
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