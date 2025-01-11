Шести округам России грозят опасные явления из-за весны в январе

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления появятся в шести округах России на фоне аномально тёплой зимней температуры. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни в Калининградской области пройдут сильные осадки, преимущественно в виде снега, порывы ветра могут составлять до 24 м/с, в Карелии прогнозируется снег и метель, в Ленинградской области — снег, мокрый снег, дождь. В Московской и сопредельных областях ожидаются мокрый снег, дождь, гололедица», — сказал он.

Кроме того, сильная гололедица и осадки ожидаются в Татарстане и Коми. На Чукотке же 11-13 января также можно ожидать снег и метель, а ветер будет развиться до 27 м/с.

«Очень много сложных вопросов на юге Западной Сибири: в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии будет идти снег, мокрый снег, ветер усилится до 20 м/с», — добавил Вильфанд.

Опасные метеорологические явления также ожидаются на юге страны. В Крыму в выходные предсказывают интенсивные дожди, а в понедельник — значительные осадки в виде мокрого снега. В Краснодарском крае также прогнозируются сильные осадки и гололедица, а на черноморском побережье ветер может достигать 20 м/с.