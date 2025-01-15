Стало известно, какие грибы выросли в подмосковных лесах зимой из-за аномального тепла

Несмотря на зимнее время года в подмосковных лесах можно собирать грибы. В настоящий момент в лесополосе удастся найти от 10 до 15 видов, которые выросли из-за аномально тёплой погоды в регионе. Об этом в беседе с агентством городских новостей «Москва» сообщил председатель Союза грибников России Михаил Вишневский.

По словам миколога, грибники каждый год отправляются за грибами зимой, но в этом году их разнообразие и обилие особенно удивляет даже самых опытных любителей.

«Каждый год зимой опытные грибники идут в лес за грибами. Обилие грибов зимой зависит от текущей погоды. Если морозно, то их немного, а когда оттепель, как сейчас, — можно встретить минимум 10–15 видов грибов», — сказал Вишневский.