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Регион
15 января, 13:28

Стало известно, какие грибы выросли в подмосковных лесах зимой из-за аномального тепла

Миколог Вишневский: В лесах Подмосковья можно найти 10-15 видов грибов

Несмотря на зимнее время года в подмосковных лесах можно собирать грибы. В настоящий момент в лесополосе удастся найти от 10 до 15 видов, которые выросли из-за аномально тёплой погоды в регионе. Об этом в беседе с агентством городских новостей «Москва» сообщил председатель Союза грибников России Михаил Вишневский.

По словам миколога, грибники каждый год отправляются за грибами зимой, но в этом году их разнообразие и обилие особенно удивляет даже самых опытных любителей.

«Каждый год зимой опытные грибники идут в лес за грибами. Обилие грибов зимой зависит от текущей погоды. Если морозно, то их немного, а когда оттепель, как сейчас, — можно встретить минимум 10–15 видов грибов», — сказал Вишневский.

Он объяснил, что речь идёт о зимних грибах — опятах, лисичках, подосиновиках, белых и других видах.

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Напомним, ранее сообщалось, что грибники из Подмосковья крайне удивились обилию грибов среди снега. Любители опят и других видов набрали целые корзины. Грибы выросли из-за аномально тёплой погоды. Как сообщают синоптики, настоящая зима в этом году в России не наступит.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Ольга Сливченко
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