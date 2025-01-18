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18 января, 13:13

Опасно зимой: Косметолог назвала самые частые ошибки в уходе за кожей в холода

Косметолог Рябинова: Нельзя пользоваться увлажняющими кремами при выходе на мороз

Зимой нельзя делать увлажнение кожи без защиты питательным кремом, предупредила россиянок косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова. Она призвала в холодное время года не выходить на улицу сразу после нанесения увлажняющих средств.

«Во-первых, необходимо выждать хотя бы тридцать минут после применения указанного средства. Во-вторых, сверху обязательно нужно нанести питательный крем, который выступит в роли главной защиты», — подчеркнула собеседница портала «Страсти».

Кроме того, она рекомендовала женщинам воздержаться от использования наиболее агрессивных скрабов с крупными частицами. При этом более деликатные процедуры зимой даже необходимы. Химический пилинг без восстановительного периода тоже под запретом в холодное время года. Эксперт отметила, что после него выходить на улицу можно будет лишь через три-пять дней.

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Борис Эльфанд
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