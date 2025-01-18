Опасно зимой: Косметолог назвала самые частые ошибки в уходе за кожей в холода

Зимой нельзя делать увлажнение кожи без защиты питательным кремом, предупредила россиянок косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова. Она призвала в холодное время года не выходить на улицу сразу после нанесения увлажняющих средств.

Кроме того, она рекомендовала женщинам воздержаться от использования наиболее агрессивных скрабов с крупными частицами. При этом более деликатные процедуры зимой даже необходимы. Химический пилинг без восстановительного периода тоже под запретом в холодное время года. Эксперт отметила, что после него выходить на улицу можно будет лишь через три-пять дней.