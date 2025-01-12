Быстро и качественно: Косметолог перечислила пять главных трендов 2025 года

В 2025 году в косметологии будут актуальны несколько трендов. И в первую очередь речь идёт о быстрых и качественных процедурах, рассказала врач-дерматолог, косметолог и дерматоонколог Валентина Насонова. По её словам, пациенты отказываются от услуг, требующих длительного восстановления.

Вторым трендом можно считать акцент на естественность, который объясняется фразой «Пухлые, а не надутые». Собеседница РИАМО отметила, что живая мимика и эмоции сегодня гораздо привлекательнее «холодных» лиц. К примеру, морщинки в уголках глаз больше не вызывают страха.

«Тренд №3 «Сияющая и чистая». Сейчас очень много внимания уделяется домашнему уходу. Отсюда и популярность clean girl эстетики», — продолжила эксперт.