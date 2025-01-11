Зуд и волдыри: Россиянки массово страдают от нового тренда на домашнюю косметологию

Множество россиянок пострадали от некачественной «сыворотки молодости». Следуя новому тренду, женщины делают уколы одноразовыми шприцами, купленными на маркетплейсах, но вместо гладкой кожи обзаводятся жуткими волдырями. На ситуацию обратили внимание наши коллеги из SHOT ПРОВЕРКА.

Так выглядит купленный на маркетплейсе шприц с биоревитализантом. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Новая мода на шприцы с особыми заготовленными эмульсиями внутри пришла к нам из Азии. Стоимость одной штуки — от 500 до 2 тысяч рублей.

Последствия домашних уколов «сывороткой молодости». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Продавцы называют препарат биоревитализантами — подкожными инъекциями с широким спектром действия. Предполагается, что после укола таким шприцем кожа будет увлажнённой и подтянутой. Биоревитализация — действительно популярная косметологическая процедура, вот только в салонах за неё берут от 5 до 30 тысяч рублей.

Последствия домашних уколов «сывороткой молодости». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Видимо, не желая переплачивать за работу, представительницы прекрасного пола предпочитают сами делать себя красивее в домашних условиях биоревитализантами с маркетплейсов — колются в шею, лицо, руки и зону декольте. После такой кустарной косметологии у многих начинается аллергическая реакция: кожа зудит и краснеет, а ещё на ней появляются отёчные папулы, которые держатся около недели. Также неправильные инъекции приводят к образованию уплотнений под кожей, что чревато воспалениями. Для сравнения: если процедура проведена правильно, то кожа быстро впитывает все полезные вещества, а сама инъекция равномерно распределяется по области обработки.





