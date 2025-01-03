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3 января, 08:41

«Мясник из соцсетей»: Уехавший за границу косметолог-самоучка продолжает зарабатывать на россиянах

SHOT: Уехавший за границу косметолог-самоучка Брауде продолжает зарабатывать в РФ

Емельян Брауде (настоящее имя Ян Силис) Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / emelianbraude

Емельян Брауде (настоящее имя Ян Силис) Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / emelianbraude

Скандально известный «отец» серой косметологии Емельян Брауде (настоящее имя Ян Силис) продолжает зарабатывать на россиянах, хотя сам давно живёт за границей. Он продаёт людям чудо-курсы по косметологии, пройдя которые можно будет зарабатывать миллионы без каких-либо медицинских знаний, сообщает SHOT.

Губы-дьявола и другие процедуры от Емельяна Брауде. Видео © SHOT

Как выяснил телеграм-канал, сейчас «мясник из соцсетей» проживает в Казахстане, но сохранил юрлицо в России — ИП, работающее по упрощённой схеме. Помимо того, на родине у него имеются семь квартир общей стоимостью более чем 230 млн рублей. Шесть из них находятся в центре Москвы — в Таганском районе. Предприниматель заявляет, что в день зарабатывать от 1 млн рублей, чему обещает научить и своих учеников. Минимальная цена его курсов начинается с 1300 рублей за четыре дня и доходит до 39 тысяч за год. Есть и безлимитное предложение за 70 тысяч рублей. В подарок Брауде даёт свои постеры с автографом.

«Косметолог» выступает не только против медицинского образования, но и соблюдения санитарных норм и использования анестезии. Например, одна из его популярных инноваций — губы дьявола, тренд, который захватил девушек всего Интернета. Сейчас Брауде активно продвигает процедуру омоложения при помощи острого ножа, а также газовые губы.

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Ранее сообщалось, что пластический хирург изуродовал женщине лицо в звёздной московской клинике. 50-летняя пациентка прибыла в столицу с Камчатки, чтобы сделать модные лисьи глазки. Однако, заплатив за операцию 620 тысяч рублей, она получила совсем не то, что ожидала.

Алёна Зиновьева
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