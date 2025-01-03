«Мясник из соцсетей»: Уехавший за границу косметолог-самоучка продолжает зарабатывать на россиянах

Как выяснил телеграм-канал, сейчас «мясник из соцсетей» проживает в Казахстане, но сохранил юрлицо в России — ИП, работающее по упрощённой схеме. Помимо того, на родине у него имеются семь квартир общей стоимостью более чем 230 млн рублей. Шесть из них находятся в центре Москвы — в Таганском районе. Предприниматель заявляет, что в день зарабатывать от 1 млн рублей, чему обещает научить и своих учеников. Минимальная цена его курсов начинается с 1300 рублей за четыре дня и доходит до 39 тысяч за год. Есть и безлимитное предложение за 70 тысяч рублей. В подарок Брауде даёт свои постеры с автографом.