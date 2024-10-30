Женщина с Камчатки прилетела в Москву за лисьими глазками, но получила изуродованное лицо за 620 тыс.

В звёздной клинике пластической хирургии Frau Klinik в Москве женщине провели неудачную операцию. 50-летняя пациентка прибыла в столицу с Камчатки, чтобы сделать модные лисьи глазки. Однако, заплатив за операцию 620 тысяч рублей, она получила изуродованное лицо, передаёт Telegram-канал Mash.

Женщине изуродовали лицо в звёздной клинике пластической хирургии в Москве. Фото © Telegram / Mash

Блефаропластика (удаление жира с нижнего и верхнего век) длилась 4 часа вместо заявленных 1 часа 40 минут, а уже дома после операции у женщины появился бугорок из-за сильной перетяжки века. Потерпевшая обращалась к другому хирургу и независимой экспертизе — все подтвердили, что результат операции, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

В клинике же пациентке предложили повторную операцию, но та оказалась и попросила вернуть половину суммы — 310 тысяч рублей. Руководство организации отказалось выполнить просьбу и отправило женщину разбираться в суд. Сейчас она консультируется с юристами для подачи заявления в правоохранительные органы.