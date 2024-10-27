Врач объяснил, нужна ли перед пластикой справка от психиатра, как было в СССР

Справка от психиатра на данный момент не входит в список обязательных требований для пластических операций, установленных Минздравом РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил пластический хирург Антон Выходцев. Однако так было не всегда, добавил врач.

«Когда в СССР только зарождалась пластическая хирургия, ситуация была иной. Перед любой пластической операцией, которая сопровождалась изменениями внешности, психиатрическое освидетельствование было обязательным», — отметил он.

Сегодня такая справка может понадобиться только для ряда операций, связанных с необратимыми изменениями во внешности. Например, для удаления груди, рёбер, ампутации конечностей. Медик отметил, что порой психически нездоровые люди хотят поменять пол, что сегодня запрещено в РФ и остаётся на усмотрение лечащего врача. И если в момент ремиссии пациент пожалеет о содеянном, то он может на законных основаниях привлечь хирурга к уголовной ответственности.

«В таких случаях, даже с точки зрения страховки, думающий врач назначит консультацию психиатра, чтобы подтвердить, что пациентка принимает решение, как говорится, в трезвом уме и здравом рассудке», — заявил Выходцев.