Врач объяснил, нужна ли перед пластикой справка от психиатра, как было в СССР
Хирург Выходцев: Справка от психиатра может понадобиться при удалении груди
Справка от психиатра на данный момент не входит в список обязательных требований для пластических операций, установленных Минздравом РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил пластический хирург Антон Выходцев. Однако так было не всегда, добавил врач.
«Когда в СССР только зарождалась пластическая хирургия, ситуация была иной. Перед любой пластической операцией, которая сопровождалась изменениями внешности, психиатрическое освидетельствование было обязательным», — отметил он.
Сегодня такая справка может понадобиться только для ряда операций, связанных с необратимыми изменениями во внешности. Например, для удаления груди, рёбер, ампутации конечностей. Медик отметил, что порой психически нездоровые люди хотят поменять пол, что сегодня запрещено в РФ и остаётся на усмотрение лечащего врача. И если в момент ремиссии пациент пожалеет о содеянном, то он может на законных основаниях привлечь хирурга к уголовной ответственности.
«В таких случаях, даже с точки зрения страховки, думающий врач назначит консультацию психиатра, чтобы подтвердить, что пациентка принимает решение, как говорится, в трезвом уме и здравом рассудке», — заявил Выходцев.
Ранее было разрушено три мифа о пластике, в которые продолжают верить люди. В частности, бытует мнение, что пластика наносит серьёзный вред здоровью. Однако если у врача будет полное представление о здоровье пациента, то шансы, что что-то пойдёт не так, близки к нулю. Также не надо боятся кардинальной смены внешности после операции и стать как все. Профессионалы исходят не только из эстетики, но и национальных черт человека, пропорций и других нюансов. Поэтому одинаковых работ быть не должно.