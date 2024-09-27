Разрушено 3 мифа о пластике, в которые до сих пор верят

Вокруг мира пластической хирургии витает множество слухов, которые порождают у людей страхи и не дают им сделать шаг в сторону красивой и подтянутой внешности. О трёх самых распространённых, рассказал RuNews24.ru доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике Тигран Алексанян.

В частности, бытует мнение, что пластика наносит серьёзный вред здоровью. Как и любое хирургическое вмешательство, она действительно предполагает риски. Однако если у врача будет полное представление о здоровье пациента, то шансы, что что-то пойдёт не так, близки к нулю. Кроме того, важно, чтобы сам пациент был психологически готов к операции.

«Бывает, что пациент приходит на консультацию под влиянием соцсетей, знакомых, под временными всплесками настроения, что ему нужны перемены. Важно знать и понимать, что это общая серьёзная работа не только врача, но и самого пациента. Быть готовым к вмешательству, восстановительному периоду, не торопиться, делать всё обдуманно. Риски также можно снизить, ответственно подойдя к выбору клиники и хирурга», — объяснил медик.

Также люди боятся, что после пластики их внешность кардинально изменится и станет другой. Это возможно только в случае, если пациент злоупотребляет походами к хирургу. Небольшие вмешательства в виде исправления формы носа и овала лица лишь придадут образу свежести, но знакомые при этом не перестанут узнавать вас.

Ошибочно считается, что после ринопластики у всех носы одинаковые. По словам Алексаняна, профессионалы исходят не только из эстетики, но и национальных черт человека, пропорций и других нюансов. Поэтому одинаковых работ быть не должно.

«Когда все носы в портфолио хирурга похожи, это говорит о низкой квалификации. Опытный врач не выполняет операции по запросу и любому капризу, а ведёт диалог с пациентом, объясняет все тонкости процесса. Также, кроме эстетики, важно сохранить здоровое дыхание», — рассказал медик.