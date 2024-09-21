Вскрылись истинные мотивы звёзд, которые перекраивают внешность у пластических хирургов

В последнее время звёзды российского шоу-бизнеса один за другим ложатся под нож пластических хирургов, полностью переделывая своё лицо и фигуру. Взять хотя бы Филиппа Киркорова, у которого, кажется не осталось ничего своего, или Викторию Боню, перекроившую себя в надежде стать похожей на Анджелину Джоли. Что толкает знаменитостей на бесконечные эксперименты с внешностью, объяснила психолог Наталья Панфилова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«Это связано с некоторой тревогой — базовой тревогой, когда человек из-за определённых обстоятельств начинает сильно нервничать. И эту тревогу ничего не снимает. Он сделал пластическую операцию и ему кажется, что нужно сделать ещё одну, будет ещё лучше. Потому что человеку нужно подтверждение, что он сделал всё, что мог, чтобы стать идеальным», — подчеркнула психолог.

Также ложиться на стол пластического хирурга звёзд заставляет страх постареть и потерять популярность. Эта уязвимость есть у многих публичных людей из-за жёстких требований, которые предъявляет им шоу-бизнес, добавила эксперт.

Кроме того, чтобы оставаться всегда в центре внимания, артистам необходимо регулярно генерировать инфоповоды. А изменение внешности — это один из самых эффективных приёмов, подогревающих интерес людей.

«Кто-то пиарится за счёт того, что занимается благими делами, кто-то привлекает внимание странными поступками. Всё зависит от того, на что человек способен, как он видит себя. Работа над внешностью, наверное, это самое простое, что можно сделать, чтобы привлечь к себе внимание», — отметила Панфилова.