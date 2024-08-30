Новая Белла Хадид? Дана Борисова показала «лисьи глазки» после пластики

Телеведущая Дана Борисова показала подписчикам новое лицо. В соцсетях звезда выложила фото с результатом недавней пластической операции, сравнив себя с американской супермоделью Беллой Хадид, которая, к слову, младше неё почти на 20 лет.

Дана Борисова до и после пластики. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official

«Моя первая операция на лице. Лобно-височный лифтинг с небольшим изменением формы глаз. Эффект лисьих глазок или глаза Беллы Хадид. Доктора искала целый месяц и нашла самого лучшего. Окончательный результат будет через две недели», — написала она.

В комментариях пользователи традиционно разделились на два лагеря. Одним результат понравился: подписчики обратили внимание, что лицо стало «гладеньким» и более светлым. Но нашлись и те, кто не постеснялся раскритиковать работу хирурга и заподозрить 48-летнюю телеведущую в использовании фотошопа.

«Совсем другое лицо. На Дану не похоже», «Из Даны сделали корейца? И будете выдавать, за лисьи глазки?», «Грустная. Нет любви и радости в глазах», — отметили они.