17-летняя дочь Даны Борисовой показала себя после пластики

Несовершеннолетняя дочь телеведущей и актрисы Даны Борисовой показала результат пластической операции «углы Джоли». О том, что 17-летняя Полина прошла процедуру, её именитая мать ранее рассказала поклонникам в соцсетях. Тогда же звезда отметила, что её дочери захотелось скорректировать овал лица, выделив скулы.

На новом снимке, который в своём микроблоге опубликовала Полина, к слову, каких-либо кардинальных изменений после пресловутой процедуры «углы Джоли» незаметно. В то же время подписчики активно критикуют Борисову за то, что она разрешает дочери-подростку проводить подобные процедуры. Правда, сама телеведущая отмахивается от нравоучений. Борисова неоднократно признавалась, что не желает портить дружеские отношения с дочерью и уверена, что будет лучше, если Полина сделает операцию с её разрешения у хорошего специалиста, чем втайне и неизвестно где.

Дочка Борисовой Полина после операции «углы Джоли». Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / littyvittyy