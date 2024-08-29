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29 августа, 14:12

17-летняя дочь Даны Борисовой показала себя после пластики

Несовершеннолетняя дочь Даны Борисовой показала результат операции «углы Джоли»

Дана Борисова с дочкой Полиной. Обложка © Telegram / danaborisova76

Дана Борисова с дочкой Полиной. Обложка © Telegram / danaborisova76

Несовершеннолетняя дочь телеведущей и актрисы Даны Борисовой показала результат пластической операции «углы Джоли». О том, что 17-летняя Полина прошла процедуру, её именитая мать ранее рассказала поклонникам в соцсетях. Тогда же звезда отметила, что её дочери захотелось скорректировать овал лица, выделив скулы.

На новом снимке, который в своём микроблоге опубликовала Полина, к слову, каких-либо кардинальных изменений после пресловутой процедуры «углы Джоли» незаметно. В то же время подписчики активно критикуют Борисову за то, что она разрешает дочери-подростку проводить подобные процедуры. Правда, сама телеведущая отмахивается от нравоучений. Борисова неоднократно признавалась, что не желает портить дружеские отношения с дочерью и уверена, что будет лучше, если Полина сделает операцию с её разрешения у хорошего специалиста, чем втайне и неизвестно где.

Дочка Борисовой Полина после операции «углы Джоли». Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / littyvittyy

Дочка Борисовой Полина после операции «углы Джоли». Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / littyvittyy

К слову, до этого дочь Даны Борисовой признавалась, что пыталась худеть с помощью "Оземпика" по совету матери. После препарата для диабетиков Полина заметила улучшения в своей фигуре, но уколы не стоили тех ужасов, которые она пережила. Кроме того, год назад Борисова разрешила дочери-подростку сделать увеличение губ.

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Дана Борисова требует компенсацию с хозяйки пса, покусавшего её дочь в ресторане
Наталья Демьянова
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