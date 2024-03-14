Дочь Даны Борисовой призналась, что худела с помощью препарата для диабетиков

Несовершеннолетняя дочь российской телеведущей и актрисы Даны Борисовой Полина призналась в эфире шоу "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ, что пыталась худеть с помощью препарата для диабетиков "Оземпик" по совету матери.

Девочка с 12 лет пыталась сбросить лишний вес, но ей не помогали даже занятия спортом. Затем мама предложила попробовать альтернативный метод, о котором знает не понаслышке. Курс предполагал уколы раз в неделю и был рассчитан на месяц. После препарата 16-летняя Полина заметила улучшения в своей фигуре, но уколы не стоили тех ужасов, которые она пережила.

"Раз в неделю колола целый месяц. Я похудела, но понимаю, что это ужасно, так делать не стоит. Пока колола, были все стандартные побочки: тошнота, головокружение. Тебя просто тошнит от еды", — рассказала дочь звезды.

Это признание вызвало негативную реакцию находящихся в зале людей, которые обвинили Борисову в том, что она подвергала здоровье дочери опасности, ведь препарат ещё до конца не изучен.

"Давайте так, не я одна такая плохая. Очень много звёзд, каждый второй-третий в шоу-бизнесе пользуется этим препаратом. На меня гнать не надо! Так получилось, что у неё не получалось худеть. И ты не четыре, а два укола сделала, дорогая!" — возмущалась актриса.