«Я устала»: Экстремально похудевшая Бьянка ложится под нож, чтобы уменьшить самое дорогое
Бьянка готовится к операции по уменьшению груди после похудения на 35 кг
За последние полгода певица Бьянка (Татьяна Липницкая) изменилась до неузнаваемости, но, как оказалось, пока не достигла идеала. Артистка заявила, что планирует уменьшить грудь — пятый размер мешает ей жить и доставляет дискомфорт.
По словам королевы русского народного R'n'B, такие большие формы не позволяют полноценно заниматься спортом — грудь увеличивает нагрузку на спину. Много лет назад врачи поставили знаменитости диагноз «гиперлордоз позвоночника», причём заболевание усугубилось грыжей. 38-летняя певица хочет сделать свой верх «более изящным». На пластику груди Бьянка потратит полмиллиона рублей.
«Я не могу прыгать нормально на скакалке, как я привыкла, потому что она очень прыгает, понимаете? Смотри: тан-тан-тан (трясёт грудью. — Прим. Life.ru). Я без бюстгальтера. Она ещё больше с бюстгальтером. У меня безумно красивая большая грудь, но я устала с ней ходить, потому что у меня грыжа в позвоночнике», — отметила она в беседе с Пятым каналом.
В конце июня Бьянка похвасталась обновлёнными формами. Артистка выложила в соцсетях фото, где показала, как преобразилась за год, скинув 35 килограммов.
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