«Я устала»: Экстремально похудевшая Бьянка ложится под нож, чтобы уменьшить самое дорогое

За последние полгода певица Бьянка (Татьяна Липницкая) изменилась до неузнаваемости, но, как оказалось, пока не достигла идеала. Артистка заявила, что планирует уменьшить грудь — пятый размер мешает ей жить и доставляет дискомфорт.

«Я не могу прыгать нормально на скакалке, как я привыкла, потому что она очень прыгает, понимаете? Смотри: тан-тан-тан (трясёт грудью. — Прим. Life.ru). Я без бюстгальтера. Она ещё больше с бюстгальтером. У меня безумно красивая большая грудь, но я устала с ней ходить, потому что у меня грыжа в позвоночнике», — отметила она в беседе с Пятым каналом.