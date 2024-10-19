Топ-5 пластических операций, которые навсегда лишат индивидуальности и сделают лицо как у всех

В последнее время в соцсетях можно увидеть всё больше одинаковых лиц. Девушки в погоне за модными трендами делают пластические операции, полностью перекраивая свою внешность и лишаясь индивидуальности. Стоит только взглянуть на Анну Седокову, которую перестали узнавать даже преданные поклонники. Певица сильно изменилась, совершив ряд манипуляций. В их числе ринопластика, увеличение губ и подтяжка лица. Какие сегодня ещё существуют популярные пластические тренды, рассказал RuNews24.ru доктор медицинских наук, профессор, пластический хирург Тигран Алексанян.

В частности, популярностью у светских львиц пользуется операция по удалению комков Биша, которую, как поговаривают, сделала себе и Седокова. Она помогает избавиться от пухлых щёк. После лицо выглядит стройным и выразительным. Однако у этой красоты есть и обратная сторона. По словам медика, с возрастом лицо приобретает измождённый вид.

Также в Интернете наблюдается бум на булхорн, который делает губы «уточкой». В результате верхняя губа приподнимается, её контур становится выразительнее. Однако такие губы идут далеко не всем девушкам и в целом их надо делать только по показаниям врача.

Броулифт в свою очередь приподнимает брови и делает взгляд более открытым и обольстительным. Однако с этой операцией может справиться далеко не каждый хирург, ведь важно соблюсти баланс и не перестараться. Если слишком поднять брови, то лицо станет неестественно удивлённым.

Кроме того, набирает обороты операция под названием «лисьи глазки». Такую, например, себе сделали Виктория Боня и Дана Борисова. Добиться эффекта помогает коррекция формы глаз кантопластика, в ходе которой хирург приподнимает уголок глаза в нужную для пациента точку. Нельзя забывать и про ринопластику. Знаменитости и блогеры один за другим просят сделать им короткий, вздёрнутый нос, с узкой спинкой. Пластические хирурги зовут их за глаза свиным пятачком или собачьим носом.

«К сожалению, в гонке за трендами девушки теряют свою индивидуальность, становятся одинаковыми пластиковыми куклами, не отличимыми друг от друга. Пластическая хирургия появилась для того, чтобы бороться с недостатками внешности, превращая их в достоинства, а не для того, чтобы полностью перекраивать внешность под копирку чьей-то фотографии со следами фотошопа», — отметил Тигран Алексанян, комментируя бум на пластику.