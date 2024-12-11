Инста*-косметолог из Челябинска Шалала (арабское имя, переводится как «водопад») предлагает своим подписчицам нестандартные методы ухода за кожей, включая «утюжку» лица и использование скалки для разглаживания морщин. Женщина утверждает, что её подходы эффективнее ботокса и филлеров, а стоимость её услуг составляет 5 тысяч рублей. На нестандартные методы борьбы за красоту обратил внимание SHOT.

Косметолог из Челябинска борется с морщинами, вооружившись утюгом и скалкой. Видео © SHOT

58-летняя дамочка заявляет о своём 17-летнем опыте работы в сфере косметологии. Она активно делится советами с аудиторией в более чем полмиллиона подписчиков на запрещённой платформе Instagram*. В своих рилсах она использует различные подручные средства, такие как скалка, пылесос, разогретый утюг и даже шёлковые расчёски стоимостью 30 тысяч рублей, обещая лифтинг-эффект и улучшение тонуса кожи.

Несмотря на популярность её нетрадиционных методов, на консультациях Шалала придерживается классических подходов: пилинги, маски и массажи. Работает она по предоплате — 500 рублей.

А вот традиционный косметолог в беседе с журналистами телеграм-канала выразил недоумения из-за методов Шалалы. Он отметил, что вакуумный массаж лица, конечно, может быть полезен, но не с помощью пылесоса, так как это может повредить верхний слой кожи и не подходит всем типам кожи. Также он выразил сомнение в эффективности массажа скалкой, так как Шалала неправильно использует предмет по массажным линиям.