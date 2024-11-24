Слёз не оберёшься: Косметолог забила тревогу из-за тренда среди девушек на бритьё лица

Российских женщин предупредили об опасности странного бьюти-тренда на бритьё лица. Если это сделать непрофессионально, то всё может закончиться раздражением и ростом новым, более жёстких и тёмных волос. Об этом заявила дерматовенеролог, косметолог Лейла Роз в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, во время процедуры нажатие на лезвие должно быть очень мягким и аккуратным. После надо нанести специальную успокаивающую маску, чтобы избежать раздражения на коже. Косметолог посоветовала делать такую процедуру у специалиста, а не рисковать в домашних условиях.

«Процедура уменьшения нежелательных пушковых волос на лице не является ноу-хау в мире косметологии. Для начала используются специальные косметические средства, которые хорошо очищают кожу и подготавливают ее к самому бритью. Затем на кожу наносятся средства, которые снимают раздражение и уменьшают рост волос. Если процедура проводится профессионалом при помощи качественных косметических средств, то мы не видим никаких побочных эффектов», — объяснила Лейла Роз.

Противопоказанием может стать наличие тёмных и жёстких волос на верхней губе или подбородке. В таком случае косметолог может отказать в процедуре и отправить на приём к врачу-эндокринологу.