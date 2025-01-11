Косметолог развеяла главный миф о пользе патчей при отёках вокруг глаз
Косметолог Рябинова: Патчи не помогают от отёков вокруг глаз
Косметолог Наталья Рябинова развеяла главный миф о патчах для глаз. Она заявила, что они не убирают отёки, поскольку это проблема внутренняя, а не внешняя.
«К сожалению, некоторые девушки ошибаются, когда для этих целей выпивают различные порошки, разведённые водой, и наклеивают патчи. В таких ситуациях, как правило, результата либо нет, либо отёчность становится ещё заметнее», — отметила эксперт в беседе с NEWS.ru.
Косметолог заявила, что при отёках, как правило, надо разбираться с лимфатической системой. Убрать нежелательную припухлость вокруг глаз можно при помощи лимфодренажного массажа, а также достаточного употребления жидкости и правильного питания. Также Рябинова посоветовала проверить работу почек у врача.
Ранее россиянкам рассказали, какие патчи использовать при разных проблемах. Например, улучшить кровоток под глазами помогут патчи с кофеином, для увлажнения нежной кожи лучше использовать наклейки с гиалуроновой кислотой, а для осветления тёмных кругов — с пантенолом, витаминами A и C. Сгладить мелкие морщинки можно при помощи патчей с коллагеном, пептидами и экстрактами водорослей.