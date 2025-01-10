Россиянам назвали главную причину раннего появления морщин
Врач Сафина: Некоторые морщины обусловлены генетикой и строением черепа
Морщины на лице принято связывать с нежелательными возрастными изменениями кожи. Однако порой они могут возникнуть и в молодом возрасте, например, из-за генетической предрасположенности. Это связано со строением черепа, когда мышцы в каких-то местах излишне заламываются, в частности, это могут быть носогубные складки. В таких случаях поход к специалисту необязателен, отметила врач-косметолог Гульнара Сафина.
«К специалисту можно обратиться, если вы заметили новые морщины, ухудшение качества и цвета кожи, а также усталый внешний вид», — добавила она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По словам доктора, медицинская косметология направлена на борьбу с птозом и работу с качеством кожи. Во втором случае применяется биоревитализация, при которой увлажняется лицо и для синтеза коллагена вводится гиалуроновая кислота. Ещё одна процедура проводится с применением полимолочной кислоты.
Ни для кого не секрет, что к ранним морщинам могут приводить некоторые эмоции. Например, «гусиные лапки» у глаз и носогубки появляются из-за частого смеха, а межбровная морщинка может стать результатом частой грусти и злости. Удивление чревато горизонтальными морщинами на лбу. Усугубить проблему могут вредные привычки, заболевания щитовидной железы, ЖКТ и генетическая предрасположенность.
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