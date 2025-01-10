Россиянам назвали главную причину раннего появления морщин

Морщины на лице принято связывать с нежелательными возрастными изменениями кожи. Однако порой они могут возникнуть и в молодом возрасте, например, из-за генетической предрасположенности. Это связано со строением черепа, когда мышцы в каких-то местах излишне заламываются, в частности, это могут быть носогубные складки. В таких случаях поход к специалисту необязателен, отметила врач-косметолог Гульнара Сафина.

«К специалисту можно обратиться, если вы заметили новые морщины, ухудшение качества и цвета кожи, а также усталый внешний вид», — добавила она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам доктора, медицинская косметология направлена на борьбу с птозом и работу с качеством кожи. Во втором случае применяется биоревитализация, при которой увлажняется лицо и для синтеза коллагена вводится гиалуроновая кислота. Ещё одна процедура проводится с применением полимолочной кислоты.