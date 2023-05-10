Врач раскрыла, какие эмоции на лице способны визуально состарить человека

Морщины свидетельствуют о начале старения кожи, но их слишком раннее появление могут спровоцировать некоторые мимические привычки. Об этом Лайфу рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог, врач-миколог, специалист по коррекции фигуры центра "СМ-Косметология" Людмила Швецова.

"Мимические мышцы — это тонкие пучки мышц, которые одним концом крепятся к костям черепа, а другим — в другую мышцу, кожу или к слизистым оболочкам. Когда мы проявляем эмоции, мышцы сокращаются и образуют на лице мимические морщины, а при расслаблении исчезают", — объяснила она.

Постепенно мимические линии лица углубляются и формируют борозды и складки, которые не исчезают даже при расслаблении. Это связано с тем, что с возрастом замедляется процесс обновления клеток эпидермиса, отметила доктор. Она напомнила, что эмоции бывают разные — положительные, которые характеризуют человека как жизнерадостного и позитивного, и отрицательные, придающие лицу угрюмость. То, что чаще всего испытывает человек, начинает отражаться на его лице.

"Например, горизонтальные морщины на лбу формируются в результате частого проявления таких эмоций, как злость или удивление. Морщины в области межбровья образуются во время нахмуривания. Особенно это характерно для мужчин, потому что изначально мужское лицо более суровое", — заметила Швецова.

"Гусиные лапки" возле глаз появляются у весёлых людей, часто смеющихся или широко улыбающихся, продолжила она. Любая активная мимика на лице приводит к ранним морщинам, но усугубляют проблему курение, эндокринные нарушения, заболевания желудочно-кишечного тракта, генетическая предрасположенность.

"Риск появления мимических морщин повышается при недостатке сна, использовании неправильно подобранных уходовых средств, чрезмерном употреблении алкоголя и воздействии ультрафиолетового излучения. Стрессовые ситуации также негативно влияют на состояние кожи, снижая её упругость и эластичность", — добавила собеседница Лайфа.