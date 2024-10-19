Купероз, отёчность и морщины: Названы популярные привычки, «убивающие» кожу лица

В погоне за молодостью и здоровьем кожи многие из нас прибегают к различным методам ухода и косметическим процедурам. Однако не менее важным является внимательное отношение к своим привычкам. В беседе с Life.ru врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметологии» Светлана Краснова рассказала, какие из них способствуют преждевременному старению кожи.

«Употребление углеводов и сахара способствуют повреждению коллагена и эластина, что приводит к снижению тонуса кожи и её дряблости. Поэтому стоит пересмотреть рацион и включить в него больше овощей, белков и ненасыщенных жиров», — отметила врач.

К другим вредным привычкам, негативно влияющим на состояние кожи, Краснова отнесла злоупотребление алкоголем и курение. Эти пристрастия повреждают сосуды, что ведёт к дефициту кислорода и ухудшению питания кожи, потенциально вызывая купероз, отёчность и тусклость.

Косметолог также подчеркнула важность достаточного потребления воды, поскольку её недостаток вызывает обезвоживание и снижает обмен веществ. Рекомендуемая норма — 1,5-2 литра воды в день для поддержания увлажнённости кожи. Не менее значимым фактором для здоровья кожи является качественный сон.

«Если привыкнуть засыпать до 22:00, это приведёт к улучшению общего состояния организма. Нельзя забывать и о снятии макияжа перед сном, так как оставшийся на лице косметический продукт закупоривает поры и замедляет естественное отшелушивание кожи», — советует дерматолог.

Кроме того, Краснова предупредила о вреде умывания мылом, которое может пересушить кожу и повредить её защитный барьер. Важно подбирать средства для умывания в соответствии с типом кожи.

Наконец, одной из главных причин фотостарения, морщин и гиперпигментации является отсутствие защиты от солнца. Косметолог рекомендует использовать солнцезащитные средства ежедневно, подбирая их под свой тип кожи. В заключение она подчеркнула, что избавление от этих вредных привычек поможет сохранить кожу гладкой, упругой и сияющей на долгие годы.