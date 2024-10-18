Вспышки пневмонии в России: Врач рассказала, кто находится в группе риска

Пневмония — это острое заболевание, вызванное воспалением лёгочной ткани. Чаще всего её причиной становятся бактерии (стафилококк, пневмококк и другие) и вирусы — вирус гриппа, коронавирус, вирус герпеса, ротавирус. Почему сейчас в России наблюдается вспышка этой болезни и кто находится в группе риска, Life.ru рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина.

По её словам, сезонное повышение заболеваемости пневмонией нельзя назвать неожиданным событием. Она часто развивается как осложнение ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции. Нередко к вирусным заболеваниям, ослабляющим иммунную систему организма, присоединяются бактериальные инфекции.

Как правило, если организм человека не ослаблен хроническими заболеваниями и ему своевременно оказывают адекватное лечение, пневмония неопасна для жизни и не вызывает осложнений. Но при тяжёлом течении заболевания необходима госпитализация пациента.

Особенно опасна внутрибольничная пневмония, которой рискуют заразиться пациенты стационаров. Её вызывают патогены, которые уже успели стать резистентными к большинству антибиотиков, поэтому вылечить человека с такой пневмонией гораздо сложнее.

К группе повышенного риска относятся дети младше пяти лет, пожилые люди, курильщики с многолетним стажем, пациенты с хроническими заболеваниями — например, с патологиями сердечно-сосудистой системы или сахарным диабетом. Ольга Уланкина Эксперт лаборатории «Гемотест», врач

Врач подчёркивает, что важно как можно раньше распознать пневмонию и начать её лечение. Первые симптомы заболевания могут напоминать ОРВИ или грипп. Явные признаки пневмонии — повышенная температура, кашель, боль в груди, слабость, сонливость, затруднённое дыхание. При любом недомогании необходимо обратиться к врачу.