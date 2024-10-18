Вспышки уже в 16 регионах: Россию охватывает всплеск заболеваемости пневмонией

«Регистрируются групповые очаги в детских организованных коллективах. Основным возбудителем как в единичных случаях, так и в очагах является микоплазма», — приводят «Известия» сообщение пресс-службы ведомства.

Вспышки, в частности, обнаружены в Коми, Удмуртии, Алтайском крае, Ленинградской, Свердловской, Омской, Томской, Вологодской, Костромской, Псковской и других областях. Для купирования рисков распространения инфекции специалисты осуществляют мониторинг заболеваемости. В школах и садиках, к примеру, у детей проверяют температуру, наличие кашля и других симптомов. Многие образовательные учреждения вводят карантин и переводят учащихся на дистанционное обучение. Так, в Екатеринбурге из-за пневмонии на дистанционное обучение ушли 29 школ, а в Пскове карантин ввели в пяти школах.