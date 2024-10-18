«Рутинная вещь»: Доктор Мясников раскрыл правду о микоплазме, вызывающей пневмонию

Микоплазма является самым частым возбудителем внебольничной пневмонии. Это самый маленький микроорганизм, живущий отдельно от прочих. Подробнее о недуге рассказал известный доктор Александр Мясников в своём телеграм-канале.

«[Это] настолько постоянный возбудитель пневмоний, что во всём мире эмпирическое лечение любых внебольничных пневмоний должно начинаться с антибиотиков, покрывающих именно её», — пишет врач.

Мясников также отметил, что данный микроорганизм успешно передаётся воздушно-капельным путём, посему вероятны вспышки в казармах, школах и студенческих общежитиях. В зимний период 10% от всех заболевших имеют именно микоплазму.