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18 октября, 11:16

«Рутинная вещь»: Доктор Мясников раскрыл правду о микоплазме, вызывающей пневмонию

Доктор Мясников: Микоплазма чаще всего вызывает внебольничную пневмонию

Микоплазма является самым частым возбудителем внебольничной пневмонии. Это самый маленький микроорганизм, живущий отдельно от прочих. Подробнее о недуге рассказал известный доктор Александр Мясников в своём телеграм-канале.

«[Это] настолько постоянный возбудитель пневмоний, что во всём мире эмпирическое лечение любых внебольничных пневмоний должно начинаться с антибиотиков, покрывающих именно её», — пишет врач.

Мясников также отметил, что данный микроорганизм успешно передаётся воздушно-капельным путём, посему вероятны вспышки в казармах, школах и студенческих общежитиях. В зимний период 10% от всех заболевших имеют именно микоплазму.

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Напомним, с начала осени в нескольких городах России закрывали образовательные учреждения из-за вспышек неизвестной пневмонии. В Екатеринбурге школьников перевели на дистанционное обучение. Также заболевание бушевало в детском лагере на Урале.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aslysun

Николай Рюмин
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