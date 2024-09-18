В Екатеринбурге перевели на «дистант» несколько школ из-за вспышки пневмонии

Из-за вспышки пневмонии на карантин закрываются школы в Академической районе Екатеринбурга. На дистанционное обучение уже перевели образовательные учреждения № 16, 19, 23, 79 и 181. Об этом рассказали в мэрии столицы Урала.

«В образовательных учреждениях, закрытых на карантин, проведены противоэпидемические мероприятия — текущая дезинфекция с применением кварцевания, проведено гигиеническое воспитание учеников и их родителей», — говорится в сообщении

В школах, работающих в штатном режиме, каждое утро проверяют преподавателей и учащихся на наличие симптомов болезни. Больных отправляют домой, в учреждениях отменены массовые мероприятия.