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18 сентября, 09:42

В Екатеринбурге перевели на «дистант» несколько школ из-за вспышки пневмонии

Из-за вспышки пневмонии на карантин закрываются школы в Академической районе Екатеринбурга. На дистанционное обучение уже перевели образовательные учреждения № 16, 19, 23, 79 и 181. Об этом рассказали в мэрии столицы Урала.

«В образовательных учреждениях, закрытых на карантин, проведены противоэпидемические мероприятия — текущая дезинфекция с применением кварцевания, проведено гигиеническое воспитание учеников и их родителей», — говорится в сообщении

В школах, работающих в штатном режиме, каждое утро проверяют преподавателей и учащихся на наличие симптомов болезни. Больных отправляют домой, в учреждениях отменены массовые мероприятия.

Несколько детсадов и школ закрыли на карантин в КБР из-за загадочной инфекции, заболевших сотни
Несколько детсадов и школ закрыли на карантин в КБР из-за загадочной инфекции, заболевших сотни

Ранее Life.ru сообщал, что распространение болезни зафиксировали в екатеринбургской школе №16. Образовательное учреждение перевели на дистанционный формат первым, переведя на данный формат более 2500 учеников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Мария Любицкая
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