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3 октября, 18:03

Директора «Ленкома» Марка Варшавера госпитализировали с пневмонией

Марка Варшавер. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Марка Варшавер. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Директора «Ленкома» Марка Варшавера госпитализировали с пневмонией. Об этом сообщает SHOT.

Сегодня Варшавер почувствовал недомогание и затруднённое дыхание и вызвал врачей. Медики диагностировали у него воспаление лёгких и пневмонию. Марк Борисович экстренно направлен в больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Позже он пояснил, что простудился под кондиционером, но затем его состояние ухудшилось.

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Напомним, в феврале директор «Ленкома» уже попадал в больницу с пневмонией. Тогда он пытался лечиться самостоятельно, но легче не становилось. Поэтому Варшавер вызвал скорую помощь, прибывшие медики настояли на госпитализации и обследовании. У него выявили двустороннюю пневмонию и бронхит, назначили лечение, а через несколько дней выписали.

Александра Мышляева
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