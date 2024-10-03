Директора «Ленкома» Марка Варшавера госпитализировали с пневмонией. Об этом сообщает SHOT.

Сегодня Варшавер почувствовал недомогание и затруднённое дыхание и вызвал врачей. Медики диагностировали у него воспаление лёгких и пневмонию. Марк Борисович экстренно направлен в больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Позже он пояснил, что простудился под кондиционером, но затем его состояние ухудшилось.