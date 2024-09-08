Минздрав уточнил число заболевших детей после вспышки пневмонии в лагере на Урале

В педиатрическое отделение ДГБ Каменска-Уральского привезли 10 детей с диагнозом внебольничная пневмония, ещё у одного ребёнка врачи диагностировали бронхит после отдыха в лагере «Красная горка». Об этом в своём телеграм-канале сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

«В педиатрическом отделении ДГБ Каменска-Уральского находится 11 детей. За ночь поступлений не было. Внебольничная пневмония у 10 детей, 1 ребёнок с бронхитом. Состояние детей на фоне лечения с положительной динамикой. В больницу выехали главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова и главный пульмонолог региона Ирина Шуляк», — сказано в тексте публикации.

В пресс-службе добавили, что параллельно ведётся работа по контактным и обзвоны по сспискам. Кроме того, врачи выезжают на дом к заболевшим детям.