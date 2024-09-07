На Урале 13 ребят госпитализированы из детского лагеря из-за вспышки пневмонии 7 сентября, 15:30 Ребята из детского лагеря попали в больницу с пневмонией на Урале. Обложка © Freepik

В Каменске-Уральском родители пожаловались на вспышку пневмонии в детском лагере «Красная горка», в больнице, предположительно, находятся 13 несовершеннолетних. Об этом пишет URA.ru.

«Речь идёт о вспышке внебольничной пневмонии у детей, отдыхающих на пятой смене в лагере «Красная горка»… Ребёнок семь дней просто горел, температура под 40 не сбивалась ничем. Мы и подумать не могли, что это последствия вспышки», — сообщила одна из мам.

По словам родителей, все дети тяжело переживают инфекцию, а лагерь якобы скрывает информацию о масштабах заболевания.

Ранее сообщалось, что два мальчика отравились угарным газом во время соревнований по хоккею на ледовой арене в Красноярске. Представители учреждения пояснили, что покрытие катка подготавливается с помощью специальной машины, работающей на газовых баллонах. Предположительно, техника дала сбой.

Авторы Татьяна Миссуми