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Врач поставила точку в споре о правильном хранении хлеба

Гастроэнтеролог Кашух: Есть хлеб каждый день не запрещается

17 октября, 04:50
Чтобы сохранить свежесть и питательные свойства хлеба, важно правильно его хранить. Обложка © Freepik

Чтобы сохранить свежесть и питательные свойства хлеба, важно правильно его хранить. Обложка © Freepik

Многие до сих пор верят в миф про вред хлеба, однако в составе классической булки нет ничего вредного. Обычно это только мука, вода, масло, сахар, соль и дрожжи. Калорийность такого продукта тоже не очень большая: на 100 граммов около 250–300 ккал. Какой хлеб самый полезный, а какой всё же вредный, Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По её словам, наибольшую пользу для здоровья приносит цельнозерновой хлеб. Он изготавливается из муки, которая содержит все части зерна: оболочку, зародыш и эндосперм. В цельнозерновом хлебе сохраняются клетчатка, витамины группы B, магний, селен, железо и другие элементы.

Благодаря высокому содержанию клетчатки такой хлеб поддерживает пищеварение, предотвращает запоры и снижает риск заболеваний сердца и сосудов. Также он помогает дольше ощущать сытость, а значит, контролировать аппетит и поддерживать здоровый вес. Есть хлеб каждый день не запрещается, главное, чтобы в целом рацион был разнообразным и включал другие группы продуктов, тогда хлеб в него впишется без вреда для здоровья — и есть более 1–2 ломтиков не захочется.

Ещё один полезный хлеб — ржаной. Он не приводит к резким скачкам сахара в крови и насыщает надолго. Ржаная мука содержит клетчатку, железо, магний, аминокислоты.

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Наименее здоровый вариант — белый хлеб из муки высшего сорта, отмечает Кашух. Дело в том, что при его производстве удаляется оболочка зёрен, а вместе с ней исчезают клетчатка, витамины и минералы. Такой хлеб быстро усваивается, может провоцировать резкие скачки сахара в крови, часто способствует набору веса, потому что чувство насыщения после него быстро улетучивается — и человек снова хочет есть.

Чтобы сохранить свежесть и питательные свойства хлеба, важно правильно его хранить. Лучший способ — держать буханку в сухом прохладном месте в закрытом пакете или хлебнице, чтобы хлеб не высыхал и не терял вкуса. Однако, если хлеба очевидно больше, чем удастся съесть в ближайшие дни, его можно заморозить.

Екатерина Кашух

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест»

Чтобы сохранить свежесть и питательные свойства хлеба, важно правильно его хранить. Лучший способ — держать буханку в сухом прохладном месте в закрытом пакете или хлебнице, чтобы хлеб не высыхал и не терял вкуса. Однако, если хлеба очевидно больше, чем удастся съесть в ближайшие дни, его можно заморозить.
Чтобы сохранить свежесть и питательные свойства хлеба, важно правильно его хранить. Лучший способ — держать буханку в сухом прохладном месте в закрытом пакете или хлебнице, чтобы хлеб не высыхал и не терял вкуса. Однако, если хлеба очевидно больше, чем удастся съесть в ближайшие дни, его можно заморозить.

В морозильной камере хлеб сохраняет текстуру и питательные свойства. Для заморозки лучше разрезать его на порции, чтобы легко доставать необходимое количество ломтиков. Размораживать хлеб рекомендуется при комнатной температуре, чтобы он сохранил плотную текстуру и вкус. После разморозки можно немного прогреть его в микроволновке.

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Многие люди опасаются есть хлеб, особенно белый, так как он содержит много углеводов. Однако существует норма, при соблюдении которой можно сохранить здоровье. О ней читайте на Life.ru.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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