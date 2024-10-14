Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что вместо хлеба ест пастилу

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что вместо хлеба ест пастилу. По её словам, это знаковый российский продукт, который должен стать известен всему миру.

«Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб, и у меня дома всегда есть «Белёвская пастила». «Коломенскую» я тоже люблю, у неё другой вкус совершенно», — сказала Лут на пленарной сессии форума «Сделано в России».