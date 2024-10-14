Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что вместо хлеба ест пастилу
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что вместо хлеба ест пастилу. По её словам, это знаковый российский продукт, который должен стать известен всему миру.
«Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб, и у меня дома всегда есть «Белёвская пастила». «Коломенскую» я тоже люблю, у неё другой вкус совершенно», — сказала Лут на пленарной сессии форума «Сделано в России».
Ранее Лут заявила, что из-за недостатка дождей в некоторых регионах России сев озимых проходит тяжело. По её словам, планируется засеять 20 млн гектаров, как и в прошлом году, однако в некоторых регионах страны посевная кампания идёт с трудностями. Поэтому министр призвала идти в церковь и молиться Илье Пророку, который по преданию является повелителем грома и дождя.
Telegram / Невар Виталий