Косметолог раскрыла, использует ли Трамп ботокс и что делает из его лица «сухофрукт»

Если сравнивать новую и старую фотографии избранного президента США Дональда Трампа, то, конечно, нельзя не заметить возрастные изменения. Они в целом абсолютно нормальны для его возраста, рассказала косметолог Кристина Радина в беседе с Life.ru. Однако, по её словам, активная мимика и любовь к загару нового лидера Штатов лишь добавляют ему морщин.

«У президента, если брать типы старения, отёчно-деформационный тип старения. То есть это такой тип старения, который характеризуется тем, что лицо под силой тяжести сползает вниз. Чтобы избежать такого резкого появления брылей, в первую очередь нужно следить за своим питанием. То есть не должно быть резких скачков веса в сторону набора массы тела либо же в сторону похудения», — рассказала косметолог.

По её словам, Трамп не пользуется ботоксом, который расслабляет мышцы и не даёт морщинам формироваться. Поэтому появление новых бороздок на лице обусловлено активной мимикой политика, а также снижением в коже коллагена и гиалуроновой кислоты, которое обычно происходит у людей в возрасте. Медик отметила, что ухудшение состояния лица нового главы Белого дома можно объяснить его любовью к шоколадному загару.

Таким людям, как Дональд Трамп, обладающим первым-вторым цветотипом кожи, то есть это светлые глаза, светлые волосы, вообще загар противопоказан. Потому что у них начинается быстрое фотостарение кожи, начинается пигментация и в целом кожа становится более сморщенной и высушенной. То есть менее упругой, менее увлажнённой. Косметолог Кристина Радина

«А если не увлажнить кожу, много загорать, то это тоже будет способствовать прогрессированию морщин и возрастных изменений. В целом нельзя сказать, что Дональд Трамп как-то прям резко постарел. То есть это всё в рамках его возрастной нормы. Вместе с тем активная мимика и загар всё-таки сделают своё дело, и поэтому мы наблюдаем его возрастные изменения», — заключила эксперт.