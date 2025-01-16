Косметолог раскрыла, использует ли Трамп ботокс и что делает из его лица «сухофрукт»
Косметолог Радина: Морщины на лице Трампа можно объяснить любовью к загару
Дональд Трамп на официальном портрете в 2017 году (слева) и в 2025-м. Фото © x.com / Daniel Torok
Если сравнивать новую и старую фотографии избранного президента США Дональда Трампа, то, конечно, нельзя не заметить возрастные изменения. Они в целом абсолютно нормальны для его возраста, рассказала косметолог Кристина Радина в беседе с Life.ru. Однако, по её словам, активная мимика и любовь к загару нового лидера Штатов лишь добавляют ему морщин.
«У президента, если брать типы старения, отёчно-деформационный тип старения. То есть это такой тип старения, который характеризуется тем, что лицо под силой тяжести сползает вниз. Чтобы избежать такого резкого появления брылей, в первую очередь нужно следить за своим питанием. То есть не должно быть резких скачков веса в сторону набора массы тела либо же в сторону похудения», — рассказала косметолог.
По её словам, Трамп не пользуется ботоксом, который расслабляет мышцы и не даёт морщинам формироваться. Поэтому появление новых бороздок на лице обусловлено активной мимикой политика, а также снижением в коже коллагена и гиалуроновой кислоты, которое обычно происходит у людей в возрасте. Медик отметила, что ухудшение состояния лица нового главы Белого дома можно объяснить его любовью к шоколадному загару.
Таким людям, как Дональд Трамп, обладающим первым-вторым цветотипом кожи, то есть это светлые глаза, светлые волосы, вообще загар противопоказан. Потому что у них начинается быстрое фотостарение кожи, начинается пигментация и в целом кожа становится более сморщенной и высушенной. То есть менее упругой, менее увлажнённой.
Косметолог Кристина Радина
«А если не увлажнить кожу, много загорать, то это тоже будет способствовать прогрессированию морщин и возрастных изменений. В целом нельзя сказать, что Дональд Трамп как-то прям резко постарел. То есть это всё в рамках его возрастной нормы. Вместе с тем активная мимика и загар всё-таки сделают своё дело, и поэтому мы наблюдаем его возрастные изменения», — заключила эксперт.
Ранее Life.ru писал, что фотограф Дональда Трампа, Дэниел Торок, представил его официальный портрет, который будет использоваться на предстоящей инаугурации. Мероприятие пройдёт уже через несколько дней. Пользователи социальных сетей отметили, что новый портрет Трампа значительно отличается от предыдущего. Они считают, что политик уже не выглядит таким «свежим», как раньше.