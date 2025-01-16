В Сети гадают, кому угрожает Дональд Трамп на своём новом официальном портрете

Фотограф Дональда Трампа Дэниел Торок опубликовал его официальный портрет, который будет, в том числе использоваться на церемонии инаугурации. Она состоится уже через несколько дней. Пользователи соцсетей успели заметить, что портрет Трампа для нового срока кардинально отличается от прошлого.

На фотографии 2017 года политик демонстрировал типичную американскую улыбку, которую журналисты прозвали «улыбкой успеха». На этот раз перед нами другой Трамп, который смотрит исподлобья и даже выглядит слегка угрожающим.

Некоторые пользователи также заметили, что новый портрет избранного президента Соединённых Штатов похож на его фото, сделанное в тюрьме округа Фултон в 2023 году. Тогда Дональд Трамп прошел формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы.

Фото Трампа из тюрьмы, которое в 2023 году облетело все СМИ. Фото © x.com/EndWokeness