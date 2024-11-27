Эндокринолог объяснила отсутствие у Трампа ожирения, несмотря на любовь к бургерам

78-летний политик, вновь избранный президентом США, известен своим нестандартным подходом к питанию. Несмотря на привычку потреблять 12 банок колы в день и увлечение фастфудом, Трамп не страдает ярко выраженным ожирением, а только имеет избыточный вес. При росте 190,5 см он весит 97,5 кг, что удивляет многих. Эндокринолог Зухра Павлова объяснила в своём телеграм-канале, почему у Трампа нет ожирения.

Она считает, что это заслуга команды лучших врачей, которые минимизируют последствия несбалансированного питания политика с помощью многофакторной терапии и препаратов. Также существует вероятность, что Трамп относится к категории людей с метаболически здоровым ожирением, у которых долго сохраняются хорошие показатели здоровья, прежде чем наступает резкое ухудшение.

По словам Павловой, для поддержания здоровья Трампу рекомендуется «сокращение потребления фастфуда хотя бы до одного раза в день», а также врач советует употреблять более полезные напитки. Газировка содержит «конечные продукты гликирования», которые могут способствовать развитию деменции, что особенно актуально в свете обсуждений проблем с ментальным здоровьем у других политиков.

Доктор Павлова предлагает пациентам попробовать новый рацион на определённый период, чтобы оценить его эффект. Возможно, сторонники Трампа смогут вдохновить его на изменения перед новым президентским сроком. Главное — желание и мотивация.

Ранее российские эксперты в области питания предложили Дональду Трампу специальную диету для улучшения здоровья и снижения веса. Политик, чьи любимые блюда включают бургеры, картошку фри, куриные крылышки, пиццу, пережаренные стейки и чипсы, неоднократно подвергался критике за свои пищевые привычки, пишет kp.ru. Его окружение, включая супругу Меланию, уже давно пытается изменить его рацион. Однако все попытки до сих пор не увенчались успехом.

Ситуация изменилась с появлением нового союзника — Роберта Кеннеди-младшего, известного сторонника здорового образа жизни. Недавно он снял свою кандидатуру с выборов в пользу Трампа и был выдвинут на пост главы Минздрава. Вместе с Меланией он намерен помочь Трампу справиться с вредными пищевыми привычками.