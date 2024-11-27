Задержан фанатик, который заспамил Facebook* угрозами «вырезать Трампа и всю его семью»
ABC News: Задержан мужчина, угрожавший убить Трампа и всю его семью
Власти США задержали жителя Аризоны, Мануэля Тамайо-Торреса, угрожавшего убить Дональда Трампа и его семью, сообщает ABC News. По обвинительным документам, мужчина высказывал «расплывчатые, но прямые угрозы» в адрес нового президента. В своих видеороликах на Facebook* он делал странные заявления о Трампе и угрожал оружием.
Тамайо-Торресу предъявлены обвинения в угрозах президенту и в ложных показаниях при покупке огнестрельного оружия, так как он ранее был осужден за нападение. Он утверждал, что Трамп похитил его детей, хотя неясно, есть ли у него дети.
Известно как минимум о трёх покушениях на Трампа: одно произошло во время митинга в Пенсильвании, второе — у его гольф-клуба во Флориде. О предотвращении третьего покушения на кандидата от Республиканской партии шериф округа Риверсайд Чад Бьянко сообщил 13 октября. Задержанный был на чёрном джипе и пытался проехать по поддельному пропуску, имея при себе заряженное оружие.
Трамп, выиграв выборы 5 ноября, стал первым с XIX века политиком, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Kandinsky 3.1 / Life.ru