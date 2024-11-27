Задержан фанатик, который заспамил Facebook* угрозами «вырезать Трампа и всю его семью»

Власти США задержали жителя Аризоны, Мануэля Тамайо-Торреса, угрожавшего убить Дональда Трампа и его семью, сообщает ABC News. По обвинительным документам, мужчина высказывал «расплывчатые, но прямые угрозы» в адрес нового президента. В своих видеороликах на Facebook* он делал странные заявления о Трампе и угрожал оружием.

Тамайо-Торресу предъявлены обвинения в угрозах президенту и в ложных показаниях при покупке огнестрельного оружия, так как он ранее был осужден за нападение. Он утверждал, что Трамп похитил его детей, хотя неясно, есть ли у него дети.

Трамп, выиграв выборы 5 ноября, стал первым с XIX века политиком, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва.