Эпштейна отстранили от встреч команды Трампа из-за скандала со взятками

Советник Дональда Трампа Борис Эпштейн отстранён от ряда встреч в рамках работы переходной команды будущего президента США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Причиной стал скандал вокруг Эпштейна, которого обвинили в попытках использовать своё влияние на выбор кандидатов для назначения на государственные посты в личных интересах.

Согласно публикации, на советника было обращено внимание из-за подозрений в поддержке определённых кандидатов в обмен на вознаграждение. Источники утверждают, что это стало причиной внутреннего расследования. Такая ситуация может заставить Дональда Трампа выбирать между «давними сторонниками» и людьми, которые вошли в его круг «благодаря своему богатству». Сам же Эпштейн категорически отвергает обвинения, называя их клеветой.