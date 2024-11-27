Эпштейна отстранили от встреч команды Трампа из-за скандала со взятками
WSJ: Борис Эпштейн отстранён от ряда встреч переходной команды Трампа
Борис Эпштейн и Дональд Трамп. Обложка © Х / Boris Epshteyn
Советник Дональда Трампа Борис Эпштейн отстранён от ряда встреч в рамках работы переходной команды будущего президента США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Причиной стал скандал вокруг Эпштейна, которого обвинили в попытках использовать своё влияние на выбор кандидатов для назначения на государственные посты в личных интересах.
Согласно публикации, на советника было обращено внимание из-за подозрений в поддержке определённых кандидатов в обмен на вознаграждение. Источники утверждают, что это стало причиной внутреннего расследования. Такая ситуация может заставить Дональда Трампа выбирать между «давними сторонниками» и людьми, которые вошли в его круг «благодаря своему богатству». Сам же Эпштейн категорически отвергает обвинения, называя их клеветой.
«Эти фальшивые заявления — ложь и клевета, они не отвлекут нас от того, чтобы сделать Америку снова великой», — заявил он.
Ранее сообщалось, что переходная команда Дональда Трампа и администрация действующего президента США Джо Байдена подписали меморандум о взаимопонимании, позволяющий полноценно начать передачу дел представителям избранного главы государства. Также стало известно, что Джо Байден посетит церемонию инаугурации Дональда Трампа. Она состоится 20 января 2025 года.