Американские дипломаты провели в Госдепе «сессию плача и крика» с целью коллективно выплеснуть боль. Причём такие сеансы психологической разгрузки не проводились ни из-за «горы трупов» на Украине, ни из-за гибели палестинцев в секторе Газа. Но как только Дональд Трамп одержал победу на выборах, сотрудникам ведомства захотелось порыдать. Об этом со ссылкой на расследование The Washington Free Beacon заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, произошедшее даже вызвало скандал на Капитолийском холме. Так, конгрессмен Даррелл Исса потребовал у госсекретаря Энтони Блинкена разобраться с обрядами своих подчинённых.