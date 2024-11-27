Госдеп США устроил сеанс коллективного плача после победы Трампа и разгневал Конгресс
Захарова: В Госдепе США прошёл сеанс плача и крика после победы Трампа
Американские дипломаты провели в Госдепе «сессию плача и крика» с целью коллективно выплеснуть боль. Причём такие сеансы психологической разгрузки не проводились ни из-за «горы трупов» на Украине, ни из-за гибели палестинцев в секторе Газа. Но как только Дональд Трамп одержал победу на выборах, сотрудникам ведомства захотелось порыдать. Об этом со ссылкой на расследование The Washington Free Beacon заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам российского дипломата, произошедшее даже вызвало скандал на Капитолийском холме. Так, конгрессмен Даррелл Исса потребовал у госсекретаря Энтони Блинкена разобраться с обрядами своих подчинённых.
«Если бы я писала роман о Госдепартаменте США XXI века, он начинался бы так: «Выбежав в слезах из гендерно-нейтрального туалета, небинар Блинбарби устремился на сессию плача и крика, которая шла рядом с кабинками самоидентификации дня, охранявшимися двумя однополыми квадроберами. В Госдепе вечерело», — пошутила Захарова.
Напомним, что Трамп торжественно вступит в должность 47-го президента США уже 20 января 2025 года. Его предшественник Джо Байден не станет пропускать церемонию инаугурации и посетит мероприятие вместе с супругой Джилл.
Flickr / Trump White House Archived