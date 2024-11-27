Команда Трампа и администрация Байдена подписали меморандум о передаче власти
Дональд Трамп и Джо Байден с супругой Джилл. Обложка © White House / Adam Schultz
Переходная команда Дональда Трампа и администрация действующего президента США Джо Байдена подписали меморандум о взаимопонимании, позволяющий полноценно начать передачу дел представителям избранного главы государства.
«Это соглашение позволяет тем, кто был выдвинут на должности в кабинет [министров], начать крайне важную подготовку, в том числе направление команд [Трампа] в каждое министерство и агентство, а также завершить упорядоченную передачу власти», — сказала назначенная республиканцем на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома при новой администрации Сьюзан Уайлз.
Ранее стало известно, что Джо Байден посетит церемонию инаугурации Дональда Трампа. Она состоится 20 января 2025 года.