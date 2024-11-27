Команда Трампа и администрация Байдена подписали меморандум о передаче власти

«Это соглашение позволяет тем, кто был выдвинут на должности в кабинет [министров], начать крайне важную подготовку, в том числе направление команд [Трампа] в каждое министерство и агентство, а также завершить упорядоченную передачу власти», — сказала назначенная республиканцем на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома при новой администрации Сьюзан Уайлз.