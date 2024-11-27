«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 21:27

Команда Трампа и администрация Байдена подписали меморандум о передаче власти

Дональд Трамп и Джо Байден с супругой Джилл. Обложка © White House / Adam Schultz

Дональд Трамп и Джо Байден с супругой Джилл. Обложка © White House / Adam Schultz

Переходная команда Дональда Трампа и администрация действующего президента США Джо Байдена подписали меморандум о взаимопонимании, позволяющий полноценно начать передачу дел представителям избранного главы государства.

«Это соглашение позволяет тем, кто был выдвинут на должности в кабинет [министров], начать крайне важную подготовку, в том числе направление команд [Трампа] в каждое министерство и агентство, а также завершить упорядоченную передачу власти», — сказала назначенная республиканцем на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома при новой администрации Сьюзан Уайлз.

Помощник Путина заявил об отсутствии контактов с командой Трампа
Помощник Путина заявил об отсутствии контактов с командой Трампа

Ранее стало известно, что Джо Байден посетит церемонию инаугурации Дональда Трампа. Она состоится 20 января 2025 года.

Оксана Попова
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar