27 января стало самым тёплым в Москве с 1914 года

В этом году зима во многих регионах России выдалась очень тёплой. В том числе морозы пока на себе не ощутили и москвичи. 27 января стало самым тёплым в столице с 1914 года, заявил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам синоптика, через столицу прямо сейчас проходит атмосферный фронт, который принёс с собой новую волну тёплых воздушных масс. В таких условиях в Москве и области не будет холодов вплоть до конца января — начала февраля. Возможны также слабые осадки.

«Мы к концу недели выходим на ночные показатели: слабый, слабый минус, 0…-3, а днём это 0 …+3, даже до +4», — поделился прогнозом Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда».

Тишковец также заявил об установлении нового температурного рекорда в Москве с 1914 года – к 6 утра 27 января столбик термометра на опорной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +3,5 градусов.

Однако настоящая зима всё же придёт в центральную Россию. Синоптик рассказал, что это должно произойти в феврале. Но даже в этом месяце температура воздуха на большей части Русской равнины будет на 4-5 градусов выше нормы.

«Зима, да, она будет продолжать огрызаться время от времени и подкидывать нам какой-то холод со снегопадами», — добавил Тишковец.