«Настоящий кошмар»: Сотни клещей врачи достали из уха девочки, которая жаловалась на частые боли

В Малайзии медики достали сотни клещей из уха девочки, которая жаловалась на частые боли. Об этом пишет британская газета The Mirror.

Жительница азиатского государства, Акила Насир, обратилась к врачам за помощью, когда её дочь начала жаловаться на сильную боль в ухе. Сначала она подумала, что причина боли может быть связана с прыщом, однако состояние девочки ухудшилось. При повторном осмотре мама заметила в ухе школьницы маленькие чёрные точки. Как оказалось, это были клещи — они буквально загородили слуховой проход.

Клещи под микроскопом. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aqila Nasir

Специалисты быстро удалили паразитов. По их словам, ещё немного и могла распространиться серьёзная инфекция. Школьница перенесла процедуру стойко, несмотря на её болезненность. Авторы статьи не назвали причину появления клещей в ухе девочки. Её мать предположила, что, возможно, паразиты проникли через бродячих кошек. Дочь Насир часто с ними играет.

«Я до сих пор не могу поверить, что такое произошло с моей дочерью. Это был настоящий кошмар», — отметила женщина.