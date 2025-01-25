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25 января, 10:38

«Настоящий кошмар»: Сотни клещей врачи достали из уха девочки, которая жаловалась на частые боли

Mirror: В Малайзии медики извлекли сотни клещей из уха девочки

В Малайзии медики достали сотни клещей из уха девочки, которая жаловалась на частые боли. Об этом пишет британская газета The Mirror.

Жительница азиатского государства, Акила Насир, обратилась к врачам за помощью, когда её дочь начала жаловаться на сильную боль в ухе. Сначала она подумала, что причина боли может быть связана с прыщом, однако состояние девочки ухудшилось. При повторном осмотре мама заметила в ухе школьницы маленькие чёрные точки. Как оказалось, это были клещи — они буквально загородили слуховой проход.

Клещи под микроскопом. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aqila Nasir

Клещи под микроскопом. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aqila Nasir

Специалисты быстро удалили паразитов. По их словам, ещё немного и могла распространиться серьёзная инфекция. Школьница перенесла процедуру стойко, несмотря на её болезненность. Авторы статьи не назвали причину появления клещей в ухе девочки. Её мать предположила, что, возможно, паразиты проникли через бродячих кошек. Дочь Насир часто с ними играет.

«Я до сих пор не могу поверить, что такое произошло с моей дочерью. Это был настоящий кошмар», — отметила женщина.

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А ранее Life.ru сообщал, что московские врачи извлекли из уха подростка таракана, который заполз во сне. Усатого нахала достали за десять минут, процедура прошла без осложнений.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Дарья Нарыкова
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