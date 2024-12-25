+1 фобия: Таракан ночью заполз в ухо 13-летнего школьника и не хотел выходить

Московские оториноларингологи вытащили из уха подростка таракана, который пробрался в слуховой проход ночью. Утром 13-летний мальчик проснулся и пожаловался маме на сильную боль. Когда самостоятельно установить причину не удалось, пришлось ехать в больницу.

Школьник с родительницей обратились в детский центр ГКБ имени Кончаловского. Медики заглянули в слуховой проход пациента и сразу же нашли источник всех его бед. Им оказался таракан, который с комфортом разместился в ухе мальчика и не собирался уходить с тёплого насиженного места.

Процедура заняла 10 минут. Видео © Telegram / Московская медицина

За 10 минут рыжего усатого нахала вытащили из раковины подростка, процедура прошла без осложнений. А юного пациента отпустили домой.