Школьник из Подмосковья 7 лет страдал от «гайморита», пока в его носу гнила часть наушника

В подмосковном Зеленограде подросток семь лет ходил с частью наушника в носу и был уверен, что страдает от гайморита. Окружающие отмечали неприятный запах и пазух, сообщает MK.RU.

По данным агентства, 12-летний паренёк попал с жалобами в детский центр государственной клинической больницы имени М.П. Кончаловского. Медики нашли у него в носу неизвестное образование с жёлтыми корками. Врачи заподозрили попадание инородного тела в раннем возрасте. В ходе операции они удалили из носа школьника силиконовую насадку для внутриканальных наушников.