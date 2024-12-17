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17 декабря, 14:42

Школьник из Подмосковья 7 лет страдал от «гайморита», пока в его носу гнила часть наушника

В МО врачи вылечили школьника, который семь лет ходил с частью наушника в носу

В подмосковном Зеленограде подросток семь лет ходил с частью наушника в носу и был уверен, что страдает от гайморита. Окружающие отмечали неприятный запах и пазух, сообщает MK.RU.

По данным агентства, 12-летний паренёк попал с жалобами в детский центр государственной клинической больницы имени М.П. Кончаловского. Медики нашли у него в носу неизвестное образование с жёлтыми корками. Врачи заподозрили попадание инородного тела в раннем возрасте. В ходе операции они удалили из носа школьника силиконовую насадку для внутриканальных наушников.

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Недавно в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) был госпитализирован 11-летний мальчик с жалобами на резкую боль в мочеиспускательном канале. Обследование выявило наличие в уретре очень неожиданного инородного тела — 7-сантиметровой иглы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Framesira

Николай Рюмин
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