Подмосковные врачи достали из желудка ребёнка 8-сантиметровый комок волос

Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского спасли 13-летнюю девочку. Медики смогли достать из желудка ребёнка инородное тело — восьмисантиметровый комок волос. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Трихобезоар размером 5 на 8 сантиметров в желудке ребёнка. Обложка © Life.ru

Ребёнок поступил в больницу, и в результате комплексного обследования выяснилось, что в его животе находится трихобезоар размером пять на восемь сантиметров. Данный комок проглоченных волос не смог выйти из желудочно-кишечного тракта естественным путём из-за своих размеров. Это может привести к непроходимости, кровотечению и разрыву стенок полых органов.

«Ранее у девочки уже была открытая хирургическая операция на желудке из-за гигантского трихобезоара. В нашем случае инородное тело было умеренных размеров, поэтому мы приняли решение провести малоинвазивное лечение. При помощи специального эндоскопического ножа трихобезоар был фрагментирован, и в общей сложности мы извлекли из желудка 10 частей размером до семи сантиметров. Таким образом, эндоскопическое лечение позволило излечить пациентку и уберечь от большой хирургической операции», — рассказал заведующий отделением эндоскопии Александр Вербовский.

Сейчас пациентка хорошо себя чувствует. Её уже выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение.