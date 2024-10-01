Врачи прооперировали парня, выпрыгнувшего с 5-го этажа при взрывах в ЖК «Селигер Сити»
SHOT: Парня, который выпрыгнул из ЖК «Селигер Сити» при взрывах, прооперировали
Пожар в ЖК «Селигер Сити». Фото © SHOT
Парня, который выпрыгнул с пятого этажа в ЖК «Селигер Сити» во время пожара после взрыва, сегодня прооперировали. У 25-летнего Дениса, по данным SHOT, множественные переломы. Сейчас он отходит от наркоза в реанимации московской больницы.
Денис переехал в Москву из Тамбовской области. Парень устроился работать в «Ростелеком». В том самом ЖК он снимал квартиру. Денис жил один — по соседству с Романом, в квартире которого прогремел взрыв.
Парень проснулся от первого взрыва. Огонь от соседа быстро распространялся, а газовые баллоны продолжали взрываться. Парень залез на окно в одних трусах и звал на помощь. Но счёт шёл на минуты. Соседи натянули внизу одеяло и Денис прыгнул, но приземлился на него лишь частично. Пострадавшего экстренно госпитализировали.
Напомним, в ночь на 30 сентября в столичном ЖК «Селигер Сити» случился пожар. Из полыхающей квартиры вылетали газовые баллоны и звучали ужасные взрывы. Life.ru показывал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир. Известно, что травмы получили два человека, ещё один житель погиб. Позже выяснилось, что баллоны привозили в квартиру накануне инцидента. Правоохранители завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Есть предположение, что пожар инициировал сам хозяин квартиры, так как недавно от него ушла жена и забрала детей.