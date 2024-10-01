Врачи прооперировали парня, выпрыгнувшего с 5-го этажа при взрывах в ЖК «Селигер Сити»

Парня, который выпрыгнул с пятого этажа в ЖК «Селигер Сити» во время пожара после взрыва, сегодня прооперировали. У 25-летнего Дениса, по данным SHOT, множественные переломы. Сейчас он отходит от наркоза в реанимации московской больницы.

Денис переехал в Москву из Тамбовской области. Парень устроился работать в «Ростелеком». В том самом ЖК он снимал квартиру. Денис жил один — по соседству с Романом, в квартире которого прогремел взрыв.