СК завёл дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в ЖК в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели человека в пожаре в одном из жилых комплексов Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, газовые баллоны, взорвавшиеся в доме, были предназначены для монтажа натяжных потолков.
Напомним, пожар в ЖК «Селигер сити» в Москве произошёл ночью, 30 сентября. Возгорание сопровождалось взрывами, газовые баллоны вылетали из горящей квартиры на пятом этаже. Life.ru публиковал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир. По последним данным, пострадали два человека, в том числе ребёнок. Один погиб. Известно, что газовые баллоны заносили в сгоревшую квартиру накануне пожара. Прокуратура начинала проверку.