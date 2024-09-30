Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 05:09

СК завёл дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в ЖК в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели человека в пожаре в одном из жилых комплексов Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, газовые баллоны, взорвавшиеся в доме, были предназначены для монтажа натяжных потолков.

Прокуратура Москвы показала фото из сгоревших квартир в ЖК «Селигер сити»
Прокуратура Москвы показала фото из сгоревших квартир в ЖК «Селигер сити»

Напомним, пожар в ЖК «Селигер сити» в Москве произошёл ночью, 30 сентября. Возгорание сопровождалось взрывами, газовые баллоны вылетали из горящей квартиры на пятом этаже. Life.ru публиковал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир. По последним данным, пострадали два человека, в том числе ребёнок. Один погиб. Известно, что газовые баллоны заносили в сгоревшую квартиру накануне пожара. Прокуратура начинала проверку.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров