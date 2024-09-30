Тело погибшего обнаружено при разборе завалов в столичном ЖК «Селигер сити»
Один человек погиб в результате пожара в столичном ЖК «Селигер сити» в Дегунино. Об этом сообщили в МЧС России.
«Обнаружено тело погибшего на пожаре в Москве», — рассказали в ведомстве.
О пожаре в многоэтажке в столичном Дегунино стало известно ранее. Возгорание, которое сопровождалось взрывам, произошло в ЖК «Селигер сити» на Ильменском проезде. Life.ru публиковал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир. По последним данным, пострадали два человека, в том числе, ребёнок. У многоэтажки также были обнаружены газовые баллоны. Известно, что их заносили в сгоревшую квартиру накануне пожара.
Telegram / МЧС России