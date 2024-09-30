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30 сентября, 02:45

Тело погибшего обнаружено при разборе завалов в столичном ЖК «Селигер сити»

Один человек погиб в результате пожара в столичном ЖК «Селигер сити» в Дегунино. Об этом сообщили в МЧС России.

«Обнаружено тело погибшего на пожаре в Москве», — рассказали в ведомстве.

«Никогда не было так страшно»: Life.ru публикует эмоциональный рассказ свидетельницы взрывов в ЖК «Селигер сити»
«Никогда не было так страшно»: Life.ru публикует эмоциональный рассказ свидетельницы взрывов в ЖК «Селигер сити»

О пожаре в многоэтажке в столичном Дегунино стало известно ранее. Возгорание, которое сопровождалось взрывам, произошло в ЖК «Селигер сити» на Ильменском проезде. Life.ru публиковал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир. По последним данным, пострадали два человека, в том числе, ребёнок. У многоэтажки также были обнаружены газовые баллоны. Известно, что их заносили в сгоревшую квартиру накануне пожара.

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Telegram / МЧС России

Оксана Попова
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