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30 сентября, 01:58

В сгоревшую квартиру столичного ЖК «Селигер сити» накануне занесли газовые баллоны

SHOT: Рабочие заносили газовые баллоны в квартиру столичного ЖК накануне пожара

В сгоревшую квартиру столичного ЖК «Селигер сити» накануне занесли газовые баллоны. Как пишет SHOT, их могли использовать рабочие, чтобы натянуть потолок.

Момент взрыва в ЖК «Селигер сити» в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Жители московского ЖК "Селигер Сити" рассказали SHOT, что перед ночными взрывами и пожаром в ту самую квартиру на пятом этаже заносили четыре баллона с газом и другую технику. По предварительным данным, в помещении планировали делать натяжные потолки. Что послужило причиной ЧП пока неизвестно.

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Очевидцы спасли мужчину, выпрыгнувшего из окна горящего ЖК «Селигер сити» в Москве

О пожаре в многоэтажке в столичном Дегунино стало известно ранее. Возгорание, которое сопровождалось взрывам, произошло в ЖК «Селигер сити» на Ильменском проезде. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Life.ru публиковал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир. По последним данным, пострадали два человека, в том числе, ребёнок. У многоэтажки также были обнаружены газовые баллоны.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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