В сгоревшую квартиру столичного ЖК «Селигер сити» накануне занесли газовые баллоны
SHOT: Рабочие заносили газовые баллоны в квартиру столичного ЖК накануне пожара
В сгоревшую квартиру столичного ЖК «Селигер сити» накануне занесли газовые баллоны. Как пишет SHOT, их могли использовать рабочие, чтобы натянуть потолок.
Момент взрыва в ЖК «Селигер сити» в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Жители московского ЖК "Селигер Сити" рассказали SHOT, что перед ночными взрывами и пожаром в ту самую квартиру на пятом этаже заносили четыре баллона с газом и другую технику. По предварительным данным, в помещении планировали делать натяжные потолки. Что послужило причиной ЧП пока неизвестно.
О пожаре в многоэтажке в столичном Дегунино стало известно ранее. Возгорание, которое сопровождалось взрывам, произошло в ЖК «Селигер сити» на Ильменском проезде. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Life.ru публиковал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир. По последним данным, пострадали два человека, в том числе, ребёнок. У многоэтажки также были обнаружены газовые баллоны.
Telegram / SHOT