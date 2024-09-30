В сгоревшую квартиру столичного ЖК «Селигер сити» накануне занесли газовые баллоны. Как пишет SHOT , их могли использовать рабочие, чтобы натянуть потолок.

Жители московского ЖК "Селигер Сити" рассказали SHOT, что перед ночными взрывами и пожаром в ту самую квартиру на пятом этаже заносили четыре баллона с газом и другую технику. По предварительным данным, в помещении планировали делать натяжные потолки. Что послужило причиной ЧП пока неизвестно.