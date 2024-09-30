Очевидцы спасли мужчину, выпрыгнувшего из окна горящего ЖК «Селигер сити» в Москве
SHOT: Очевидцы спасли мужчину, выпрыгнувшего из окна горящей многоэтажки в Москве
Житель ЖК «Селигер сити» в столичном районе Дегунино был вынужден спасаться из горящей квартиры через окно. Соседи и очевидцы вынесли матрасы и одеяла, чтобы защитить мужчину от травм и смягчить его падение. Видео с места есть в распоряжении SHOT.
Очевидцы спасли мужчину, выпрыгнувшего из окна горящей многоэтажки в Москве. Видео © SHOT
На опубликованных кадрах видно, что мужчина упал на растянутое соседями одеяло. Он выжил. В момент его прыжка в квартире раздались ещё несколько взрывов. По данным канала, несколько баллонов с газом лежат прямо под окнами. Вероятно, именно они взрывались в самом помещении.
О пожаре в многоэтажке в столичном Дегунино стало известно ранее. Возгорание произошло в ЖК «Селигер сити» на Ильменском проезде. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Life.ru публиковал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир.
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