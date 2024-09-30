Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 01:29

Очевидцы спасли мужчину, выпрыгнувшего из окна горящего ЖК «Селигер сити» в Москве

SHOT: Очевидцы спасли мужчину, выпрыгнувшего из окна горящей многоэтажки в Москве

Житель ЖК «Селигер сити» в столичном районе Дегунино был вынужден спасаться из горящей квартиры через окно. Соседи и очевидцы вынесли матрасы и одеяла, чтобы защитить мужчину от травм и смягчить его падение. Видео с места есть в распоряжении SHOT.

Очевидцы спасли мужчину, выпрыгнувшего из окна горящей многоэтажки в Москве. Видео © SHOT

На опубликованных кадрах видно, что мужчина упал на растянутое соседями одеяло. Он выжил. В момент его прыжка в квартире раздались ещё несколько взрывов. По данным канала, несколько баллонов с газом лежат прямо под окнами. Вероятно, именно они взрывались в самом помещении.

В Москве спасатели зашли в горящую квартиру в Дегунино, где прогремели взрывы
В Москве спасатели зашли в горящую квартиру в Дегунино, где прогремели взрывы

О пожаре в многоэтажке в столичном Дегунино стало известно ранее. Возгорание произошло в ЖК «Селигер сити» на Ильменском проезде. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Life.ru публиковал видео взрыва в одной из объятой огнём квартир.

Обложка ©

SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров