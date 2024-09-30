Очевидцы спасли мужчину, выпрыгнувшего из окна горящего ЖК «Селигер сити» в Москве

Житель ЖК «Селигер сити» в столичном районе Дегунино был вынужден спасаться из горящей квартиры через окно. Соседи и очевидцы вынесли матрасы и одеяла, чтобы защитить мужчину от травм и смягчить его падение. Видео с места есть в распоряжении SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что мужчина упал на растянутое соседями одеяло. Он выжил. В момент его прыжка в квартире раздались ещё несколько взрывов. По данным канала, несколько баллонов с газом лежат прямо под окнами. Вероятно, именно они взрывались в самом помещении.