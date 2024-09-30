Момент оглушительного взрыва в многоэтажке в столичном Дегунино попал на видео. Кадры с места происшествия есть в распоряжении Life.ru.

Момент взрыва в квартире многоэтажки в столичном Дегунино. Видео © Life.ru

На опубликованных кадрах видно, что огнём объяты несколько квартир многоэтажки. Яркие языки пламени достают до верхних этажей. В процессе съёмки в доме произошёл оглушительный взрыв.