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30 сентября, 00:31

Момент оглушительного взрыва в многоэтажке в столичном Дегунино попал на видео

Момент оглушительного взрыва в многоэтажке в столичном Дегунино попал на видео. Кадры с места происшествия есть в распоряжении Life.ru.

Момент взрыва в квартире многоэтажки в столичном Дегунино. Видео © Life.ru

На опубликованных кадрах видно, что огнём объяты несколько квартир многоэтажки. Яркие языки пламени достают до верхних этажей. В процессе съёмки в доме произошёл оглушительный взрыв.

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О пожаре в многоэтажке в столичном Дегунино стало известно ранее. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Обложка ©

Life.ru

Оксана Попова
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